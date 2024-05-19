Европейский союз ужесточает правила ввоза домашних животных из России и Белоруссии

Европейский союз усиливает меры безопасности при ввозе домашних животных из России и Белоруссии. С 16 сентября 2024 года все животные, включая собак, кошек и хорьков, должны пройти серологическое тестирование на антитела к вирусу бешенства и получить соответствующий документ.