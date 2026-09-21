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Царьград

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Мэрия Москвы построит два новых метро от Гольянова до Балашихи

Мэрия Москвы построит два новых метро от Гольянова до Балашихи

Владимир Ефимов сообщил о строительстве нового 8,3-километрового участка метро от Гольянова до Балашихи с двумя новыми станциями.

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