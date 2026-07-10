Идиотская кадровая политика главкома ВСУ Александра Сырского чревата каскадным обрушением фронта. Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, капитан артразведки Евгений Бекреенев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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