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Царьград

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На юношей из Серпухова завели дело о терроризме за попытку поджога мечети

На юношей из Серпухова завели дело о терроризме за попытку поджога мечети

Молодые люди 17 и 19 лет в шапках Санта Клауса кинули в мечеть бутылку с зажигательной смесью.Уголовное дело двух молодых людей из Серпухова о попытке поджога мечети переквалифицировано в терроризм.

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