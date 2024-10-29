«Погубили своих же солдат». Кадыров заявил о жертвах среди пленных ВСУ в результате атаки БПЛА на университет спецназа

Кадыров: пленные бойцы ВСУ погибли в результате атаки беспилотника на РУС Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в результате атаки беспилотников на Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе погибли украинские пленные.