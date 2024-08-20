Очередная мера поддержки полиции на Ямале от Артюхова: выплаты за заслуги

Власти Ямала будут платить полицейским за особые заслуги – выплата составит 100 тыс. рублей. Очевидно, это тоже один из финансовых способов ограничить текучесть кадров в полиции, о которой говорят главы МВД в ЯНАО.
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