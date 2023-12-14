Учёный провёл 10 месяцев в тюрьме из-за ошибки ИИ

Российский учёный-гидролог Александр Цветков был задержан в феврале 2023 года. Система на основе искусственного интеллекта определила, что его лицо на 55 % совпадает с составленным 20 лет назад фотороботом убийцы.
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