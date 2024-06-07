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  • Виктор Галкин
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Дмитрий Чернышенко: школьную программу и задания ЕГЭ синхронизируют в 2025 году

Дмитрий Чернышенко: школьную программу и задания ЕГЭ синхронизируют в 2025 году

Школьную программу собираются синхронизировать с заданиями ЕГЭ в 2025 годуВице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил о том, что к 2025 году школьную программу полностью синхронизируют с ЕГЭ.

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