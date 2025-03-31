БлокнотРУ Нередки случаи, когда собака сначала подбирает что-то на улице во время прогулки, а спустя пару часов владельцы находят ее в странном состоянии: дезориентированной, со спутанностью сознания, манежными движениями, попытками укусить себя и всех вокруг.
Собаки объедают наркоманов!
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Vladimir Lioubimcev
А собаки постоянно что-то вынюхивают и стараются пожевать...
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1 д.
alik3456 Джексон
Бедные наркоши! Теперь и собаки их объедают...
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1 д.
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