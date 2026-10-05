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ВМС Франции назвали причиной пожара на авианосце «Шарль де Голль» сварку

ВМС Франции назвали причиной пожара на авианосце «Шарль де Голль» сварку

Стоящий на техническом обслуживании в военном порту Тулона французский атомный авианосец «Шарль де Голль» перенес пожар в одном из технических помещений.

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