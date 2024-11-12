«Питтсбург» впервые в истории пропустил 6 шайб в 1-м периоде домашнего матча

«Пингвинс» были разгромлены «Далласом» (1:7) в регулярном чемпионате НХЛ. «Старс» забросили 6 шайб в первом периоде, реализовав 50% бросков (6 из 12).
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