Приняла роковое решение: умерла знаменитая российская певица

Артистка завершила свой путь на 78-м году жизни Ужасная трагедия произошла в российской столице. По информации, которая есть в распоряжении журналистов ИА "Регнум", известная певица, заслуженный деятель культуры России Светлана Заградская покинула этот мир.
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