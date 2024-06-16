Японский премьер Кисида пробыл на саммите по Украине только 2,5 часа

REUTERS/URS FLUEELER/Pool via REUTERS Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который после саммита G7 в Италии прилетел в Швейцарию на конференцию по Украине, покинул мероприятие в Бюргенштоке всего через 2,5 часа.
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