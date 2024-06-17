Инцидент в Ярове: на Украине участились нападения на сотрудников ТЦК

В украинском городе Яворов Львовской области произошло совершено нападение на сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования) было совершено нападение, сообщает 18 июня украинское издание «Страна.
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