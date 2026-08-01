Большой адронный коллайдер мог уже заметить намёки на тёмную материю

В ЦЕРНе их называют UFO — Unidentified Falling Objects, «неопознанные падающие объекты». Никаких инопланетян: так физики обозначают загадочные сбои в работе протонного пучка Большого адронного коллайдера.
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