НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

501 подписчик

Большой адронный коллайдер мог уже заметить намёки на тёмную материю

Большой адронный коллайдер мог уже заметить намёки на тёмную материю

В ЦЕРНе их называют UFO — Unidentified Falling Objects, «неопознанные падающие объекты». Никаких инопланетян: так физики обозначают загадочные сбои в работе протонного пучка Большого адронного коллайдера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии