Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит

VG

Vasily Golov

Два российских общества.Одно в России,другое за границей.Про первое молчание.Про второе одни цитаты и ответы.Для чего о них говорят и пишут? Чтобы помнили? Лучше забыть и не вспоминать.Имидж упадет и за границей.Лучше проанализируйте действия российского общества.которое в России.Как оно Вам?Чем хорошо,чем плохое?