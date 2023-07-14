Времена нынче пошли непростые! Жизнь постоянно подкидывает поводы, чтобы гражданам нашим было за державу обидно.
Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Два российских общества.Одно в России,другое за границей.Про первое молчание.Про второе одни цитаты и ответы.Для чего о них говорят и пишут? Чтобы помнили? Лучше забыть и не вспоминать.Имидж упадет и за границей.Лучше проанализируйте действия российского общества.которое в России.Как оно Вам?Чем хорошо,чем плохое?
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