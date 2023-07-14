ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит

Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит

Времена нынче пошли непростые! Жизнь постоянно подкидывает поводы, чтобы гражданам нашим было за державу обидно.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Два российских общества.Одно в России,другое за границей.Про первое молчание.Про второе одни цитаты и ответы.Для чего о них говорят и пишут? Чтобы помнили? Лучше забыть и не вспоминать.Имидж упадет и за границей.Лучше проанализируйте действия российского общества.которое в России.Как оно Вам?Чем хорошо,чем плохое?
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