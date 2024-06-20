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ФСБ рассекретила показания сотрудника Геббельса о подготовке нападения на СССР

ФСБ рассекретила показания сотрудника Геббельса о подготовке нападения на СССР

Показания Вернера Вехтера, сотрудника Имперского Министерства народного просвещения и пропаганды (ведомство Йозефа Геббельса), о подготовке нападения на Советский Союз рассекретила Федеральная служба безопасности.

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