ФСБ рассекретила показания сотрудника Геббельса о подготовке нападения на СССР

Показания Вернера Вехтера, сотрудника Имперского Министерства народного просвещения и пропаганды (ведомство Йозефа Геббельса), о подготовке нападения на Советский Союз рассекретила Федеральная служба безопасности.
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