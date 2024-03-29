Стойкость различных типов брони, по данным Н. Л. Кладо и С. О. Макарова, в свете испытаний 1892–1896

В предыдущей статье я представил результаты российских опытов над сталеникелевой и «поверхностно-упрочненной» броней различных производителей, а также тестирование защиты отечественных броненосцев типа «Полтава».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии