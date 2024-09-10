Прилепин заявил, что стихотворения из сборника «ПоэZия русской зимы» нужно изучать в школах и университетах

Книга посвящена конфликту на Украине и СВО На пресс-конференции, посвящённой выходу книги «ПоэZия русской зимы», писатель Захар Прилепин отметил, что эти стихотворения следует изучать уже сейчас в школах и университетах, передает RT.
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