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Петербургский дневник

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Прилепин заявил, что стихотворения из сборника «ПоэZия русской зимы» нужно изучать в школах и университетах

Прилепин заявил, что стихотворения из сборника «ПоэZия русской зимы» нужно изучать в школах и университетах

Книга посвящена конфликту на Украине и СВО На пресс-конференции, посвящённой выходу книги «ПоэZия русской зимы», писатель Захар Прилепин отметил, что эти стихотворения следует изучать уже сейчас в школах и университетах, передает RT.

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