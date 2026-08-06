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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» не продал Леау «Галатасараю» за 35 млн евро. Итальянцы требуют 50 млн (Ягыз Сабунджуоглу)

« Милан » отклонил предложение « Галатасарая » по Рафаэлу Леау . Как сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу, турецкий клуб предлагал 35 миллионов евро за трансфер португальского вингера, но итальянцы ответили отказом.

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