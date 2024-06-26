22 июня - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

На рассвете 22 июня у Братской могилы советским военнопленным, уничтоженным фашистами, состоялся митинг-реквием, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
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