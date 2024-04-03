В самой древней пустыне Земли обитают феи, тысячелетние растения и… софт рок?

Пустыня Намиб на местном языке Nàmá означает: “место, где нет ничего”. И на первый взгляд, регион соответствует названию, охватывая около 1600 километров вдоль западного побережья Африки – пересекая три страны по пути – в одной из самых сухих, песчаных и негостеприимных мест на Земле.