Вооруженные силы Украины за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.
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