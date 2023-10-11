Дедов Морозов обяжут защищать детей от вредной информации

Профессиональные Деды Морозы и Снегурочки будут не только дарить подарки тем, кто хорошо себя вел в течение года Аниматоры должны знать азы детской психологии и законодательство о защите несовершеннолетних от вредной информации.
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