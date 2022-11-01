Нижегородская п...
Глава Дзержинска Иван Носков совместно с жителями проверил ремонт новых объектов в рамках проекта «Вам решать!»

Глава города Дзержинска Иван Носков совместно с руководителями департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города и МБУ «Город», представителями общественных организаций и жителями проверил ремонт 10 километров поселковых автодорог и установку пяти новых спортивно-игровых площадок в рамках проекта «Вам решать!».

