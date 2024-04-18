Над тремя регионами России перехватили и уничтожили 19 реактивных снарядов и 20 БПЛА

В течение минувшей ночи были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в России с применением оперативно-тактических ракет "Точка-У", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и малоразмерных воздушных шаров.