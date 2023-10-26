Учащиеся воплотят самые смелые идеи в стенах нового музыкального пространства в Петербурге

Им предложат изучить музыкальные инструменты. Учащимся предлагают реализовать самые смелые идеи в стенах нового музыкального пространства «Фа-Соль», которое открылось в школе Красногвардейского района Петербурга.
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