Израиль может быть исключен из списка участников «Евровидения-2024»

Более 1000 шведских музыкантов обратились в Европейский вещательный союз (EBU) с требованием отказать Израилю в участии в конкурсе «Евровидение-2024», так как эта страна осуществляет военные действия в секторе Газа, из-за которых гибнет мирное население.
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