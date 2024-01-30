Израиль может быть исключен из списка участников «Евровидения-2024»

Более 1000 шведских музыкантов обратились в Европейский вещательный союз (EBU) с требованием отказать Израилю в участии в конкурсе «Евровидение-2024», так как эта страна осуществляет военные действия в секторе Газа, из-за которых гибнет мирное население.