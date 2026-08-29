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Регионы России

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CXMT запустила серийное производство памяти LPDDR6 для смартфона Xiaomi 18 Fold

CXMT запустила серийное производство памяти LPDDR6 для смартфона Xiaomi 18 Fold

Новый стандарт памяти LPDDR6 призван сократить технологический разрыв китайского производителя с лидерами рынка DRAM — южнокорейскими компаниями Samsung и SK Hynix.

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