Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Трамп потерпел неудачу. Война продолжится – американский профессор

«Трамп потерпел неудачу. Война продолжится – американский профессор

Президент США Дональд Трамп не закончит войну против России, а просто переложит расходы на Европу. Об этом в эфире радиостанции «Spectator tv» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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