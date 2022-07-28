Пронько: "Россию убивают изнутри. Это даже не тупик, это дно. Днище!"

Как сегодня себя чувствуют чиновники и главные врачи, те, кто все последние годы проводили очередной эксперимент под названием "Оптимизация медицины в России"? Кто переводил медсестёр и санитарок в уборщицы? Кто набивал свою мошну и превратил врачей в "послушных кроликов"? Где все они? Правильно, на своих местах! Как себя чувствуют чиновники и директора образовательных учреждений, которые все эти годы "сидели на темах" оптимизации школ страны? Правильно, нормально себя чувствуют.