Царьград

4 473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Ушакова
    Блинкину то делать нечего, только и умеет как бы умную рожу корчить на глупой башке вот и лезет со своими пустыми кос...Захарова дипломат...
  • Tatyana Fedotova
    Людей там живущих нужно срочно  предупредить , отправить листовки и хотя бы круги спасательные, нарукавники, жилеты, ...ВСУ готовятся зат...
  • Антон Быстрый Жуков
    Так им европидорам и надо пусть замерзнут и сдохнут от голода и холода как в Ленинградскую блокаду было настало время...Европа посыпалась...

Пронько: "Россию убивают изнутри. Это даже не тупик, это дно. Днище!"

Пронько: "Россию убивают изнутри. Это даже не тупик, это дно. Днище!"

Как сегодня себя чувствуют чиновники и главные врачи, те, кто все последние годы проводили очередной эксперимент под названием "Оптимизация медицины в России"? Кто переводил медсестёр и санитарок в уборщицы? Кто набивал свою мошну и превратил врачей в "послушных кроликов"? Где все они? Правильно, на своих местах! Как себя чувствуют чиновники и директора образовательных учреждений, которые все эти годы "сидели на темах" оптимизации школ страны? Правильно, нормально себя чувствуют.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх