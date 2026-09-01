На Украине ввели штрафы за русский в школьных чатах

Украинские власти ввели штрафы за русский язык в школьных чатах. Об этом пишет издание INSIDER UA.За нарушение требований по использованию государственного языка в сфере образования предусмотрено: предупреждение или штраф от 3,4 тыс.
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