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Террористическая атака ВСУ на Белгородчину: один погибший, двое раненых, в том числе ребенок

Террористическая атака ВСУ на Белгородчину: один погибший, двое раненых, в том числе ребенок

В результате террористических атак со стороны ВСУ один человек погиб, двое, в том числе ребенок, получили ранения.

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