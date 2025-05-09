Instagram Threads запускает видеорекламу

Instagram Threads начнет тестировать видеорекламу, объявила Meta в четверг. Тестирование, которое сделает Threads более похожим на своего конкурента X, является расширением рекламных инициатив Threads, которые начались в прошлом месяце с открытия рекламы для глобальных рекламодателей.
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