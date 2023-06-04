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Свежие комментарии
Гоша Веверсис
👍👍👍
Экс-разведчик ВС ...
Юрий Золотарев
Насчёт Украины - не знаю, но вот БандероЖОпия точно нам не нужна! И вряд ли нужна кому-то в мире.
Пока враг не захр...
Ирина Черных
Молодец Сергей! Настоящий российский человек, и с Богом в душе, и с Царем в голове.
Принципы мне дороже
Информационный марафон - стартуем
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