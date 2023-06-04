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  • Гоша Веверсис
    👍👍👍Экс-разведчик ВС ...
  • Юрий Золотарев
    Насчёт Украины - не знаю, но вот БандероЖОпия точно нам не нужна! И вряд ли нужна кому-то в мире.Пока враг не захр...
  • Ирина Черных
    Молодец Сергей!  Настоящий российский человек, и с Богом в душе, и с Царем в голове.Принципы мне дороже

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