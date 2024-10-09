Алаудинов: ВС РФ взяли несколько опорных пунктов ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие заняли несколько опорных пунктов ВСУ в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в соцсетях 9 октября.
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