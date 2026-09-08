10 игроков «ПСЖ» номинированы на «Золотой мяч». Парижане обновили свой же рекорд

10 игроков «ПСЖ» вошли в число 30 номинантов на « Золотой мяч ». На награду претендуют следующие игроки парижского клуба: Усман Дембеле , Ашраф Хакими , Хвича Кварацхелия , Маркиньос , Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Вильян Пачо, Фабиан Руис, Ферран Торрес, Витинья.
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