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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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10 игроков «ПСЖ» номинированы на «Золотой мяч». Парижане обновили свой же рекорд

10 игроков «ПСЖ» вошли в число 30 номинантов на « Золотой мяч ».  На награду претендуют следующие игроки парижского клуба:  Усман Дембеле , Ашраф Хакими , Хвича Кварацхелия , Маркиньос , Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Вильян Пачо, Фабиан Руис, Ферран Торрес, Витинья.

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