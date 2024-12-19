«Пошло все ко всем чертям!»: Орбакайте поделилась своими переживаниями с поклонниками

Певица выпустила новый трек. Российская певица Кристина Орбакайте выпустила новый трек «Жизнь одна». В тексте можно найти подсказки, которые позволят фанатам артистки понять ее внутреннее душевное состояние.
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