Удары БПЛА по жилым домам в Казани. Что известно на данный момент: Несколько беспилотников врезались в ЖК "Лазурные небеса".
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Удары БПЛА по жилым домам в Казани. Что известно на данный момент: Несколько беспилотников врезались в ЖК "Лазурные небеса".