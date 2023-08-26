КОШКИН Глава МИД Германии сделала открытие, достойное Шнобелевской премии. В интервью журналисту Штефану Ламби она заявила, что "разочарована эффектом санкций на российскую экономику".
Фрау Бербок недовольна. А зря, санкции сработали
Комментарии
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Валентин Щербаков
Какая фрау, Бербок шлюхой была, шлюха есть и еще какое-то время будет, как деньги закончаться
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14 час.
Владимир Штейнберг
срань вонючая, своолочь!!!
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14 час.
Гарий Щерба
Чтооо , в ГЕЙРОПЕ ДЕМОКРАТИЯ , это с ТОТАЛЬНОЙ то ЦЕНЗУРОЙ и ЛОЗУНГОМ дедушки Ленина --- ,,КТО НЕ с НАМИ , тот ПРОТИВ НАС ,, .......???!!!??? Ну а о ФАШИЗМНГТОНЕ то вообще СЛОВ НЕТ , так как БЕЗ МАТА и НЕ ВЫСКАЖЕШЬ ....!!!
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12 час.
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