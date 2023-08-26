Неспешный разговор

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Фрау Бербок недовольна. А зря, санкции сработали

Фрау Бербок недовольна. А зря, санкции сработали

КОШКИН Глава МИД Германии сделала открытие, достойное Шнобелевской премии. В интервью журналисту Штефану Ламби она заявила, что "разочарована эффектом санкций на российскую экономику".

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Какая фрау, Бербок шлюхой была, шлюха есть и еще какое-то время будет, как деньги закончаться
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14 час.
Владимир Штейнберг
срань вонючая, своолочь!!!
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14 час.
Гарий Щерба
Чтооо , в  ГЕЙРОПЕ ДЕМОКРАТИЯ , это с  ТОТАЛЬНОЙ  то  ЦЕНЗУРОЙ  и  ЛОЗУНГОМ  дедушки Ленина ---  ,,КТО  НЕ  с  НАМИ  , тот  ПРОТИВ НАС ,,  .......???!!!???  Ну а о ФАШИЗМНГТОНЕ  то вообще  СЛОВ НЕТ ,  так как  БЕЗ МАТА  и  НЕ ВЫСКАЖЕШЬ  ....!!!
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12 час.

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