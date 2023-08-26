Фрау Бербок недовольна. А зря, санкции сработали

Какая фрау, Бербок шлюхой была, шлюха есть и еще какое-то время будет, как деньги закончаться

Гарий Щерба

Чтооо , в ГЕЙРОПЕ ДЕМОКРАТИЯ , это с ТОТАЛЬНОЙ то ЦЕНЗУРОЙ и ЛОЗУНГОМ дедушки Ленина --- ,,КТО НЕ с НАМИ , тот ПРОТИВ НАС ,, .......???!!!??? Ну а о ФАШИЗМНГТОНЕ то вообще СЛОВ НЕТ , так как БЕЗ МАТА и НЕ ВЫСКАЖЕШЬ ....!!!