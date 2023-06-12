Находящийся в зоне СВО Рогозин заявил, что в День России надо ожидать активизации армии Украины, и призвал к бдительности

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, который в настоящее время находится в зоне спецоперации, отметил, что 12 июня, в День России, нужно ожидать активизации Вооруженных сил Украины, и призвал в бдительности.
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