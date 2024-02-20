Рынок недвижимости Китая получит политический импульс

Ожидается, что после ряда мер поддержки со стороны жилищных и финансовых органов рынок недвижимости Китая, как ожидается, увидит небольшой подъем в крупных городах после праздника Весны, который продлился с 10 февраля по 17 февраля, сообщили отраслевые эксперты в 18 февраля.