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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Рынок недвижимости Китая получит политический импульс

Рынок недвижимости Китая получит политический импульс

Ожидается, что после ряда мер поддержки со стороны жилищных и финансовых органов рынок недвижимости Китая, как ожидается, увидит небольшой подъем в крупных городах после праздника Весны, который продлился с 10 февраля по 17 февраля, сообщили отраслевые эксперты в 18 февраля.

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