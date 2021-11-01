Владимир Путин призвал "выдавить жуликов" из лесной и рыбной отраслей

Владимир Путин заявил о необходимости "выдавить жуликов" из рыбной и лесной отраслей в России. Об этом президент сказал на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, сообщает ИА UssurMedia.
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