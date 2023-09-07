Пять вещей, переоцененных мужчинами

Дмитрий Яковлев Видимо я какой-то неправильный мужчина..Ибо : девственницы меня НЕ привлекают-скорее пугают . Накаченность? Ну , возможно..Для одноразовой связи и важно , только одноразовые меня давно не привлекают . Нет , не спорю-лишние 20-30 кг не красят ни ммужчин ни женщин-но это всё-таки крайность Автомобиль? Да..Хотел написать "Не роскошь"-но в последнее время начинает становиться именно роскошью . Учитывая цену собственно машины , цену запчастей , топлива... Кстати-что ни говорите но ЖЕНЩИН за рулём всё-таки заметно меньше , чем ммужчин . Размер? Лично у меня..среднестатистический . И , что интересно-ВСЕ ммои женщины , с которыми на эту темму говорил , утверждали , что излишне..большой им как раз не слишком приятен . Ну , попробовать из любопытства-и всё:) А объективно оценивать себя...Как минимумм очень трудно

НС у нас в городе не знаю больше или меньше,но точно женщин за рулём очень много. И чаще всего за рулём больших и дорогих машин. Таких и у мужчин немного, а именно женщин за рулём дорогих автО больше чем мужчин.