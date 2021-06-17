Виноваты ли российские власти, что имея свою вакцину от ковида, допустили сильное отставание от Запада в количестве привитых

Любопытно, однакоПолитикаВиноваты ли российские власти, что имея свою вакцину от ковида, допустили сильное отставание от Запада в количестве привитых В Москве и Петербурге вновь усилились санитарные меры и ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом.Вернуться к статье11816НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Демочкинда всем давно насрать на Россию! Это инкубатор для мозгов, талантов и ископаемых. Все это мир пользует. Что тут происходит неинтересно никому и кукловодам тем более----выживет. как нить. все равно-все уже наше. Пусть там думают что хотят))) все уже (это ведущие производства и банки( Пусть доживающие идиоты думают, что они великие))) Все продано и просрано!SamariumОднозначно, виноваты в том, что не смогли убедить людей в необходимости вакцинации и организовать все это должным образом...теперь приходится исправлять свои ошибки и таким, не очень-то демократичным, но не оставляющем другого выхода способом....Татьяна БраунКак ВАС, лично, убедить, если не хотите? Подскажите способ. Миллиончик выплатить? Или дубиной по голове настучать, чтобы извилины прочистить?Ваша СветлостьДубиной, это быстрее и надежней. А убеждать каждого дебила бесполезно...Борис ГораЯ за второй вариант...ГусЕна:)Эдуард КалмыковВласти виноваты уж тем, что распустили туристов по всему миру собирать эту заразу и везти её в страну. Туристы ведут себя, как собаки, сорвавшиеся с цепи. Нет - наглухо закрыть границу (как это сделал Китай) для всяких туристов. Ведь переживут без шляния по всему миру. Так нет, влати забоялись это сделать. Как же, демократия у нас, будут протесты. А теперь не боятся, введя по существу принудительную вакцинацию, куда как больших народных волнений? Ведь в результате в разы возрастёт безработица (из-за уволенных людей), смертность, из-за того, что многие пойдут на риск (имея противопоказания и скрывая их), боясь потерять работу (единственный источник существования). А чиновная бюрократия всё превратит в кампанейщину и обязательно начнёт борьбу за "показатели", у кого больше %, не считаясь с потерями. Вот увидите. Такая у нас страна. А по существу подорвут доверие к самой вакцине. Потом, конечно, начнут рвать на себе волосы, что погорячились. Как это было в своё время с антиалкогольной кампанией. Но людей-то уже не вернёшь. И ещё, кто-то копает под президента. Только он сказал, что пока он президент, никакого повышеня пенсионного возраста не будет, и тут же всё повысили. Только он сказал, что принудительной вакцинации не будет, как тут же всё началось наоборот.Елена ВелИнтересно, а как можно людей "убедить". Кто-то хоть вот из комментаторов, поддается убеждению? На Западе потому и процент выше, потому что там никто выбора не оставляет. А у нас - надеются на "сознательность граждан". И что в итоге? Тех, кто прививается, открыто высмеивают и обвиняют в "зомбировании", а теперь, значит, когда вторая волна, обвиняют власть, за то что недостаточно жесткая? Вы уж определитесь граждане.ИванЕсть два рычага, которыми можно двигать людей, - страх и личный интерес. Наполеон I (Наполеон Бонапарт)Елена ВелАга. И много кто сейчас чего боится? Да распустились, все донельзя! Высказывание устаревшее. В сегодняшних реалиях - почти утопическое.ВХвячеслав харченкоИменно, что тащат из столиц, две знакомые семьи заболели таким образом, одни съездили в Питер за внуками забрать на каникулы, у других прибыли какие то гости из Москвы, результат очевиден. Снижайте сообщения через эти два города, почему люди должны парится в их аэропортах, мне пришлось лететь так, ничё хорошего, в одну сторону два часа в Питере, назад пять часов в Москве.Ваша СветлостьГосударство безусловно виновато! Нельзя быть беременной на четверть, если эпидемия, надо вводить максимально жёсткие меры - карантины, принудительную вакцинацию, жесткие штрафы, вплоть до уголовного преследования для разносчиков заразы! А нас? Благодушные рапорты о создании вакцины и толпы неохваченных умом идиотов без масок в общественных местах, транспорте! Одной рукой лечим, второй калечим! А потому что "бизьнесь", а потому что "выборы", а тысячи трупов это как? Наши государственные рукоблудители не на своих местах сидят, не могут они принимать правильные решения, все это граничит с преступной халатностью, если не сказать с саботажем!Елена ВелОбвинять всегда легче. Лишь бы свалить с себя ответственность. А уж власть обвинить - святое дело!!! Очень удобно. А на деле? Предоставляют на сознательность - не довольны, начнут принудительно - снова вопли, нас хотят зомбировать! Поэтому, лучше бы конечно - принудительно. Слишком много тупоголовых.Татьяна БраунКак всегда? "Кошка бросила котят..." . А может нечего бесконечно на зеркало пенять?Татьяна БраунАбсолютно согласна!Ваша СветлостьКоровище, сама-то давно в зеркало смотрелась? Мне пенять не на что, вакцинацию прошёл, титры на антитела отличные, но про маску не забываю! А вот, глядя на е...анутых бабулек носящих маску на подбородках и подрастающих дебилят без масок вовсе, да на статистику заболеваний, невольно начинаешь думать по классике - Кто виноват и что делать!Александр ВоробьевНельзя обвинить власть в недостаточности агитации. Наоборот, со всех СМИ только и льётся "вакцинация, вакцинация, вакцинация...". Но просто народ в России уже НЕ ВЕРИТ никакой власти. Ни правительству, ни президенту. Его все годы регулярно обманывали во всех вопросах. Поэтому эта агитация приводит к обратному эффекту. А если бы ещё хоть раз провели на ТВ дебаты сторонников и противников вакцинации и ношения масок. ПОЧЕМУ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЮТ??? Десятки, если не сотни ученых-медиков категорически против методов предохранения и против непроверенных вакцин. Вот народ и не верит. И чем сильнее будет давить власть на обязательную вакцинацию, тем сильнее будет противодействие думающего народа.Елена ВелИ в каких же вопросах Вас обманывали, стесняюсь спросить? И не отвечайте за весь народ. Вы лично не верите- это лишь ваше право.Ваша СветлостьКаким местом "думающего" народа? Окстись! Народ распустился до ручки, у всех, бл..., своё мнение! Дерьмократия, бл...! А то, что эти козлы с самомнением являются переносчиками заразы, как воспринимать? Какие нах "дебаты"? В таких случаях необходимо вводить черезвычайное положение и "лечить" дебилов принудительно! Всё можно было закрыть еще прошлым летом, но у нас, бл...., отпуска!!!! А в этом году как?Елена ВелВаша правда. А сейчас еще сезон отпусков начался. Что далеко ходить, у меня родственники собрались в Испанию, а друзья сына, на Кубу. Народ дурной, а власть виновата. Да. Виновата, что мало жесткости.Ваша СветлостьВсё объясняется просто - у наших рукоблудителей ресурс доверия народа практически исчерпан, они не уверены в своих действиях, да просто боятся, что их пошлют в пешее эротическое турне, от этого половинчатые решения, типа 30% на удаленку, 50% в театре и кино, а какое, простите, "кино" и ресторан до полуночи, если по Москве тысячи новых переносчиков ковида ежедневно? Никто не хочет взять ответственность за здоровье народа на себя, как результат - потраченные громадные средства на лечение ковидных, настроены ковид-больницы, потеряно время! А воз и ныне там! Виновата власть!!!Елена ВелТолько вот слово - власть - слишком расплывчато. Вот в чем дело. Москва - это далеко не вся Россия. Но она столица и там самое большее скопление народа. Как и в Питере. Там реально надо жесткие меры, вплоть до карантина. В других городах, ситуация может быть и не такой плачевной.Ваша СветлостьВ России "власть" имеет имя и фамилию! Есть у нас всенародно обнуленный, он, кстати, глава исполнительной власти и он несет персональную ответственность за провалы своих подчиненных! А что в реальности? Да как обычно - хмурит брови, дует щечки и выражает "озабоченности"! У него достаточно полномочий закрыть и Москву и Питер на пару месяцев, провести полную дезинфекцию и поголовную вакцинацию, но этого мало! Необходим полный контроль над "турыстами", ведь не ногами же к нам пришли индийский, африканский, английские штаммы этой заразы!Елена ВелНу я Ваши комментарии поддерживала, но тут не соглашусь. Поясню в чём. Как я поняла, Вы ярый противник именно Путина. И в этом ваша позиция мне очень не симпатична. Обвинять его в том что он лишь"дует щечки" - вообще некорректно.Ваша СветлостьСлово "ярый противник" неуместно. Я лишь констатирую факты, считайте это системным анализом. Если Вы такая "ярая сторонница" Путина, то поясните мне, несведущему, почему Китай справился с пандемией, Англия справляется, Засраэль вполне успешно с ней борется, а в России, родине первой вакцины, провакцинированно всего 8-9% населения, это в разы меньше, чем у заклятых "партнеров" Путина?Елена ВелЯ тоже не "ярая" сторонница,(тут я может и переборщила про Вас), к чему бы мне это было, если бы я не видела пользу от его действий? На вопрос отвечу так: Китай - всем известно, страна людей с особым складом ума. Там как в армии. В едином порыве. Англия и Франция - это не Россия. даже по масштабам. Поэтому и статистика будет сильно отличаться. У нас в городе, к примеру, такой волны нет, тьфу.тьфу.. Все спокойно. Люди конечно всякие, но в целом, везде в масках. В транспорте, магазинах. Вроде привыкли уже.Владислав ВладиславКто вам сказал, что они справились ? Пропаганда ? Пр любой болезни - есть волны спада и подъема ...Ваша СветлостьПНХ, ублюдок, сам себе плюсики ставишь, типа самооценку повышаешь?:))) Мне с ущербными говорить скучно, иди уже, вектор тебе обозначили.Ваша Светлость"Польза" от его действий, весьма сомнительна, если считать пользой уничтожение заводов, составлявших гордость страны В Москве в первую десятилетку правления "его" уничтожены ЗИЛ, АЗЛК, МЭЛЗ, 2-й Часовой(Слава) завод, 82-й(Салют), это на котором наши "Бураны" делали и много чего еще, а по всей России таких разрушенных заводов, за годы правления обнуленного, тысячи!!! Миллионы людей остались без работы! Это Вы называете пользой?Елена ВелНе обманывайте сами себя. Эти заводы закрыли из-за нерентабельности. И даже если это совпало с годами его правления, это не говорит, что виноват именно он. Начало положил - Горбачев. Ельцин продолжил. Разве нет? Он принял УЖЕ разрушенную страну. Мало кто взял бы на себя ответственность все это восстанавливать. Многие тут пишут, что он "ничего не делает для страны", а занят лишь геополитикой. Но, простите, сначала надо построить хороший забор на дачном участке, а потом уже огурцы сажать. Иначе сосед-алкоголик, оборвет их себе на закуску ))). То, что он восстановил многое - факт неоспоримый. Укрепил Россию, как сильное государство - это вообще - честь и хвала. Много могу чего написать. Рамок комментария не хватит.Николай ЗайчиковЕлена , тут я с вами категорически не согласен , у нас в Туле сперва обанкротили , а потом и закрыли Ликеро-водочный завод , который свою продукцию отгружал даже на экспорт . Вы что считаете его тоже нерентабельным или кому-то надо было его закрыть чтобы нажить себя миллионы.Елена ВелВы работали на этом заводе? Если нет - вам просто многое может быть и не известно. У нас, например, тоже шоколадная фабрика Россия - отправляла на экспорт свою продукцию. Потом её выкупила Нестле. Сейчас они работают на её оборудовании. Даже технологии поменялись. И потом, разве бизнес не построен именно на исключительной выгоды лично для себя? С чем не согласны то?Николай ЗайчиковУ меня на этом заводе брат моей мамы всю жизнь до самой пенсии проработал и не надо спагетти на уши вешать про наш Российский бизнес. Просто кому-то было выгодно закрыть такие заводы и наводнить прилавки сурагатам и отравой .Елена ВелЭто я вам лапшу вешаю? Вспоминайте тогда, когда у нас прилавки наполнились отравой? Начиная с конца 80-х. Ножки Буша, консервы с негром, химозный Юппи.... Тогда еще Путина рядом не стояло.Борис ГораСначала я бы спросил у его светлости, кто есть для него власть. Судя по многим его высказываниям, его власть находится в Фашингтоне.Николай ЗайчиковДа но при Путине продолжают продавать сурогат в магазинах и курятину напичканную лекарствами . Да и все остальное пальмовое масло или сделано черт ее знает из чего . Так что дело свое бывшего шефа Путин продолжает .Игорь ТихоновЕлена, думаю, что Вы в этом вопросе не правы! Просто кому-то срочно понадобилась земля, которую занимали эти заводы.. Продукция того же АЗЛК вполне успешно шла на экспорт, не говоря уже о ЗИЛе.. Часы наши вообще ценились во всем мире.. Посмотрите, что сейчас находится на месте этих заводов..Анатолий ЗотовСогласен с Вами. Переворот 90-х был сделан исключительно для тог, чтобы убрать конкурентов западных производителей и приобрести новый рынок сбыта для них. Что и было сделано командой Ельцина-чубайса и компании. При Путине, с большим скрипом, но развивается что-то. Кто же наворованное, которое своим стало, отдаст?Ваша Светлость"....заводы закрыли из-за нерентабельности..." :)))). Вы это серьёзно?:)) Какая, пардон, нах рентабельность у заводов ВПК?!!! 82-й завод делал "Бураны", завод "Авангард" делал ракеты ПВО, МЭЛЗ был одним из ведущих заводов по электро-вакуумным приборам, сейчас всю номенклатуру этого завода выпускает Китай и американские фирмы типа Raytheon, крупнейшей корпорации ВПК США! Я не буду с Вами спорить, ввиду Вашей полной некомпетенции! Вы, видимо, из секты "Свидетелей Путина", берегите здоровье и мир Вашему дому....Игорь ТихоновНу, просто АБСОЛЮТНО с Вами согласен!!!Ваша СветлостьПросто давно живу и имею неплохое, советское образование, умею читать и считать, имел непосредственное отношение к защите Родины, поэтому высказывания восторженных барышень, умиляющихся Путиным воспринимаю с изрядной долей скептицизма и терпением. Но остаюсь, как и прежде, патриотом своей страны и не приемлю засилья воров-временщиков, хоть они и из "богомизбратого" кагала. Честь имею.Игорь ТихоновНу, так же, как и я...ГусЕнаОн сам себе сказал:)ГусЕнаСпроси. Каждый год все спрашивают.ГусЕнаМногие совецкие заводы не толтко морально устарели, они еще и энергоемкие. И завод в Центре города-это глупостьЕлена ВелДавайте рассуждать здраво, даже если нам и не нравится истинное положение вещей. После 90-х многие "бандиты" волшебным образом стали "бизнесменами". Не все огульно, из них плохие. У меня одноклассник открыл свой бизнес. Так вот, ДО изменениях в Конституции, у Путина было не столько уж много полномочий, как многим кажется. Он не монарх, а Президент. Честно говоря лень доказывать то, что и так очевидно. Сейчас уже давно сократился товарооборот с западными партнерами. Скажу кратко - у нас в городе вообще нет импортных кур. Все Российское. Более того, нашей же области. Темы устаревшие. И оскомину набили.Елена ВелЯ знаю одно - В этом виноват НЕ Путин. Недавно буквально стали входить в действие новые законы по бизнесу и не только Всё меняется, лишь слепой не видит. Или те, кто видеть не хочет, а продолжает жевать старую жвачку.Елена ВелВ своей компетенции я полностью уверена. И если что-то пишу (говорю) имею достаточно аргументов. Вы из другой "секты" . Вот и вся разница. Вам тоже удачи.Елена ВелЯ тоже не вчера родилась. И, кстати, Путин признан во всем мире, как сильный лидер и восторженные барышни тут не при чем. Адекватное мужское население, таких же принципов.Ваша СветлостьВы говорите глупости...Ваша СветлостьГорбачев, подонок, также был "признан во всем мире"...Николай ЗайчиковКонечно же конечно , Путин связан по рукам и ногам , что не помешало ему заменить Конституцию и стать обнуленным .Игорь ТихоновЕлена, согласитесь, что "короля делает его свита", т.е. главная задача любого руководителя - подобрать себе команду. Конечно, в его команде имеются Лавров, Шойгу, Мишустин - великолепные специалисты!.. Но, в то же время и Силуанов, Набиуллина (конечно, не он ее назначал, но и не был против)... И ближайшее окружение - Чубайс, Греф, Рогозин...Елена ВелСогласна. Но я еще и понимаю, что иногда врагов надо иметь при себе ближе чем друзей. Для усыпления бдительности. Если он кого-то и держит при себе, кого, по-нашему мнению, быть не должно, думаю он лучше знает как и зачем он это делает. Придет и их время, не сомневайтесь Как для некоторых уже пришло. Он ничего не забывает и все подмечает.Не забывайте так же откуда он "вышел" Бывших ФСБ шников не бывает. Там специальная подготовка.Елена ВелВы в числе меньшинства, которые меня назовут глупой. И это обычно те, с кем я просто не согласна. И, потом ещё не известно, что потом будут говорить и о Путине. Точно так же как мы сейчас рассуждаем о Ленине, Сталине и пр. исторических личностях. Никогда не бывало в истории, что бы кем-то, хоть когда-то и где-то все были единогласно довольны.Елена ВелА Вы в курсе что Конституция в 93 году была написана так, что Президент вообще не мог править страной, не согласуя действия с США? Там было всё на этом завязано. И кто это сделал? Не напомните мне? А я сама хорошо знаю - Горбачев. Они для того и разрабатывали Конституцию, с учетом интересов запада. Странно, что у нас многие это не понимают. То есть, это говорит о том, что людям в те года, было собственно наплевать и на Конституцию, по которой они жили, и на то, что оказались под каблуком у США. Главное тогда были - приобрели долгожданную "свободу". Теперь включите логику - почему никто не трогал Россию вначале? Она была всем угода и в одной упряжке. А когда пришел Путин, он стал всё менять. Но, не сразу. Иначе кто дал бы ему править так долго? Он медленно, но верно шел к цели. И только укрепив позиции России во всех отношениях, можно теперь со спокойной душой и с внутренними врагами разобраться. Жаль, что многие наши сограждане этого не хотят видеть. Так вот задайте себе вопрос, так "по-ослиному" упираясь, вы кому способствуете? России или США который открыто называет Россию своим врагом? А если Путин, как тут многие говорят, содействует своим "друзьям" у которых финансы сосредоточены на Западе, так с чего бы тогда США так истерили и объявляли Россию врагом? Ведь она была им выгода? Где логика?Елена ВелГорбачев в 93- составил Конституцию под западные интересы. Вот и был признан. Он просто продал нас со всеми потрохами. Неужели не понятно? Вроде со взрослыми людьми общаюсь, даже странно такие вещи объяснять.Ваша СветлостьМедам, осмелюсь доложить, Горбачев в 93-м уже пиццу рекламировал, Вы бы не мели тут метлой, смешно же, ей Богу. А учебник Истории надо читать, а не курить...Николай ЗайчиковНу и что же выходит все 20 лет Путин правил только с разрешения и в интересах США , а на 21 году только прозрел . У вас извините голова -то работает или вы даже не понимаете , что вы тут пишите .Ваша СветлостьВы себе льстите, я Вас "назову" не глупой, а упертой дурой, Вы возомнили себя сильно продвинутой и позволяете себе поучать... Просто поверьте, это не Ваше, варите щи, вяжите варежки и поливайте герань на подоконнике...Ваша СветлостьНиколай, зря Вы всерьёз воспринимаете эту верную запутаницу!:))) Увы, сие создание Божье скорбно умишко оперирует лозунгами и штампами, плюс к этому наблюдаются пробелы в образовании и некая спутанность сознания, не грузите ей мозг, он в её системе слабое звено...Елена ВелВам не делает чести меня принижать. Я вроде к вам нормально относилась, несмотря на то, что мы разных взглядов.Елена ВелЯ прекрасно понимаю, что я пишу.Елена ВелЕще раз - можете называть меня кем угодно. Это Вас не красит. И вообще, я прекрасно знаю кто Вы и с чего такие комментарии. Больше отвечать Вам не стану. Не интересно.Елена ВелМозг и Разум вещи разные. Так вот, чтобы не очутиться вам со спутанным сознанием самому, лучше перестать меня тут оскорблять. Переходят на личности лишь скудоумные и не обремененные интеллектом. Адекватные просто ведут диалоги по поводу темы поста, не зависимо от личных предпочтений.Николай ЗайчиковЕлена , ну и что вы прекрасно понимаете . Давайте разберемся , по вашему утверждению с 1993 года Президент вообще не мог править страной не согласуя свои действия с США . ПРоцитировал вас Елена дословно ,поедем дальше . Так делая выводы из того что вы написали выходит , что Путин 20 лет плясал под дудочку США и работал только с согласия США и только на 21 году своего президенства заметил это и поменял Конституцию. Я вас правильно понял или вы даже не понимаете , что вы пишите.Ваша СветлостьТы, мочалка тупоумная, на себя посмотри. Я никогда не перехожу на личности. Впрочем, ты не личность, ты член секты "Свидетелей Путина", то есть над твоим мышлением доминируют догмы твоей секты, ну о чём с тобой говорить, это непродуктивно... Просто отвянь, плесень, и иди в ЧС, ты мне не интересна...Елена ВелВы из себя дурачка корчите? Или СЛИШКОМ умного? Конституцию не меняют в один день. Её разрабатывают, согласовывают, дополняют. На это время уходит. И,если вам самому не понятно, прежде чем её менять надо подготовить экономику в своей стране таким образом, чтобы не загубить её к чертовой матери (потому что все было прочно завязано с западными странами и их интересами), а дать толчок к развитию именно России. Что и было делано все эти годы. С вами и Светлоликим мне всё понятно и уже даже скучно. Он просто человек с низкой самооценкой, который привык поднимать её оскорбляя именно женщин. Думаю, с оппонентами мужчинами у него аргументов бы не нашлось и оскорблять бы не пришло в голову. А Вы просто идейный с отличным от меня знаком полюса. Отдыхайте. Светлоликому, (с оттенками серого переходящего в черный), приветик.Николай ЗайчиковЕлена ,а я вам не хамил и дурочкой не обзывал . Еще раз повторю логику вашего изложения . Конституцию не меняют в один день , я с вами согласен но почему ее Путин не сменил хотя бы через год или 2 , а жил по Конституции США 20 лет и по вашим был марионеткой у США , которой они вертели как хотели и он прежде чем что-то сделать согласовывал все с США . Это он так экономику подготавливал выполняя и согласовывая свои действия с США . Вы извините совсем запутались .Эдуард КалмыковПро Китай уж не говорите в- "в едином порыве"... Тоже объяснение! Прежде всего там власть решительная. Он (Китай) закрыл границу наглухо, не глядя ни на каких туристов и прочих, которые рвутся через границу. Это прежде всего. А уж потом массовая вакцинация. И они избежали это второй "волны" полностью.Елена ВелОбъяснение утрированное. Неужели не понятно? Они там дисциплинированно исполняют все, что им власти говорят, а мы - нет.Эдуард КалмыковПо Вашей логике нужно набрать врагов как можно больше при себе.... для усыпления бдительности (чьей?) Тогда придёт. не их время, а его самого. не находите? И вообще, по наивности Ваше утверждение не имеет себе равных. А ещё дать им экономику всю разрушить. Вот тогда уж они совсем потеряют бдительность. И тогда....А что тогда?Эдуард КалмыковПри чём здесь ДИСЦИПЛИНИРОВАННО ИСПОЛНЯЮТ, что им власти говорят? Власти не говорят, а приказывают и закрывают все возможные полёты и поездки через границу. Вот и всё. Вот Вам это неужели непонятно?Томара ТычковаНадо в сми давать сравнительные данные заболеваемости ковидом в разных странах в зависимости от вакцинации. А россияне вообще не привыкли делать что-то добровольно, их надо насильно принуждать к вакцинации, отстранять от работы, не пускать в поезда, самолеты, пароходы, в театры, кинотеатры, рестораны, выезд за границу невакцинированных.Елена ВелТак дают и так. Каждый день данные приводятся. Если в том году это еще кого-то пугало, то в этом, всем как будто наплевать. И что интересно, я выше писала уже, дают самим думать - не достаточно жестко, принудительно - "нас хотят зомбировать". Это что ж у людей в головах? Сразу припоминается - если Бог хочет наказать - он лишает разума. Это - наступило.Игорь ТихоновВ странах Европы с самого начала была развернута мощная пропагандистская компания по вакцинации, а у нас она началась ( и то в зачаточном виде) только месяц-два назад.. Второе - народ действительно не верит властям, когда ни депутаты, ни высшие чиновники не подают пример вакцинации.. Третье - то, что у нас первых появились вакцины, еще ни о чем не говорит - у нас не было соответствующих производственных мощностей для их массового производства. Четвертое - как говорят, "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится" - пока не умер кто-то из близких или родных, все считают, что болезнь их лично не коснется - опять бездействие СМИ...Елена ВелМожет и так, но зачем верить или не верить в этом случае властям, когда можно зайти в любую больницу и убедиться собственными глазами, так сказать? Хотят "отдохнуть" в красной зоне - велком!Игорь Тихонов"Отдохнут" - это если повезет.. Сестре жены "повезло" значительно меньше - из "красной" зоны - прямым путем на кладбище...Елена ВелВот поэтому и в скобках. У меня сын переболел в прошлом году, легко, но до сих пор вкус не восстановился. У отчима - одышка до сих пор осталась. Голова постоянно болит, давление скачет. До этого, такого не было.VGVasily GolovЯ был в кардиологической реанимации и видел людей в коме под ИВЛ.После инфаркта или инсульта. Но за 3 суток видел как на каталке везли мешок из черного полиэтилена.Это трупы.В реанимации есть палата для безнадежных.Умирают в основном по ночам.Рано утром увозят.2 часа ожидания.Вдруг оживеет?В реанимации лежат все голышом.Умер,готов к поездке в морг.Елена ВелНу вот наверное нашим людям не хватает документальных видео именно оттуда.VGVasily GolovПредложите экскурсию в Красную зону и реанимацию.Кто там не был.теория не поможет.Они не представляют как человека подключают к ИВЛ.Страшно смотреть.Вводят в кому,потом в рот засовывают крюк-дыхательную трубку и к ней подключают аппарат искусственной вентиляции легких- ИВЛ.Врач БСМП Ольга сразу отмечает, что в медицине не бывает легких и простых процедур — любая требует отработанных навыков и умений. Подключение к ИВЛ — некомфортная для пациента процедура.Изначально с первого этапа пациента переводят в медикаментозный сон.На первом проводится интубация трахеи, куда под визуальным контролем вводится дыхательная пластиковая трубочка. На втором этапе трубочка соединяется с респираторным контуром. Это трубки, которые идут непосредственно от аппарата. По ним пациенту подается воздушная смесь и удаляется отработанная.Тем людям, которые, к сожалению, попадут с пневмонией в больницу, могут одним из первых этапов предложить лечь на живот. Это очень разумная тактика.Единственное, у нас есть сложность с людьми с большими животами и ожирением. От коронавирусной инфекции не существует лекарств с абсолютно доказанным лечебным эффектом.Ольга Светлицкая рассказывает, что респираторный дистресс-синдром требует ИВЛ не менее 7—10 дней, а то и несколько недель.Николай ЗайчиковНу только вчера набрал в поисковике Положение с ковидом в Израиле и оказывается не все там так прекрасно как написано в этой статье . Не пойму для чего нам врут , когда все это доступно в интернете .Елена ВелА кто врёт? Эта статейка - всего лишь определенный сайт. Есть "писатели" - они деньги зарабатывают, есть "читатели" - они (мы) тут свои амбиции отстаиваем. Тут же все умники, обычно. Во всех вопросах разбираются на раз-два!Николай ЗайчиковТак я не говорю , что врете вы . К тому же вы не автор этой статьи . И не пойму для чего это делают , если сейчас у большинства есть интернет и в нем можно найти все.Елена ВелПонятно, что не меня. Но не каждый будет копаться в интернете, а вот то,что им лента подбрасывает, читают. Вы же подписаны на определенный сайт? Этот вот, в частности. Вы (мы) читатете/м, он на Вас/нас - держится. Всё просто. )))Анатолий ЗотовВ Израиле ежедневные заражения исчисляются в десятках (9 млн.), В Москве в тысячах (12 млн.). На мой взгляд ситуация в Израиле несколько лучше.Николай ЗайчиковТак в Москве и народу больше чем во всем Израиле и если считать с приезжими ежедневно то миллионов 20 будет . Потом знаете ли дело не только в вакцине , а в том как люди соблюдают элементарные правила .Анатолий Зотов9 млн. и 12 млн. или даже 20млн. сопоставимые цифры, а десятки и тысячи нет.Николай ЗайчиковЯ на многие сайты подписан и несмотря на это еще и ищу альтернативные источникиЕлена ВелНу это Вы. А другие? Люди привыкли всё на себя примерять. Это понятно - это психология. Но при этом забывают, что все мы разные и пытаемся зачем-то других приравнивать к своему мышлению. )))Николай ЗайчиковНу привыкли так пусть и дальше так продолжают . идиотов всегда и везде бывает больше , что в стране , что в любом коллективе.Елена ВелДа всё бы ничего, если бы их идиотизм, касался их самих, а не затрагивал интересы окружающих. Одно дело, мы тут можем и поспорить и даже поругаться иногда )), но совсем другое, когда это отражается еще и на здоровье, а то и на жизни.Николай ЗайчиковНе знаю , не знаю , я придерживаюсь правила кому не сгореть тот не утонет , от добра добра не ищут и у каждого есть своя судьба . Меньше шляйтесь по тусовкам , заграницам , компаниям и у вас все будет прекрасноНиколай ЗайчиковНе знаю , не знаю , я придерживаюсь правила кому не сгореть тот не утонет , от добра добра не ищут и у каждого есть своя судьба . Меньше шляйтесь по тусовкам , заграницам , компаниям и у вас все будет прекрасноЕлена ВелПравило неплохое. Я его тоже поддерживаю. Но даже при условии что его соблюдаю я, где уверенность что рядом со мной идущий не идиот? Это как на дороге. Если даже Вы хороший водитель, пьяный упырок за рулем может в один миг, разрушить вашу уверенность в себе, и даже, не дай Бог, лишить жизни.Николай ЗайчиковА вы что со всеми встречными лобызаетесь , обнимаетесь или третесь . Соблюдайте элементарные правила , держите дистанцию . И при чем тут прививка и пьяный водитель . Вон на днях кузьмин и агутин сделавшие прививки попали в ковидный госпиталь и судя по тому , что их госпитализировали заболели они не легко . Знаете это тогда не надо ходить под деревьями , рядом со стенами , а то вдруг на голову кирпич или дерево упадет .Елена ВелА что у меня отчим со всеми лобызался? Или кто-то давал гарантии, что привитые не заболеют? Это все равно что гарантировать человеку бессмертие. Тут надо понимать, что такое этот ковид, в принципе. Но это отдельная тема. Вакцина повышает иммунитет. Это совсем не то, что прививка от оспы, к примеру. То есть, она не от конкретной болезни, потому что ковид - это не болезнь. Это именно вирус. От неё есть и побочки - к ним относится, так называемый цитокиновый шторм. Это когда иммунитет слишком сильно срабатывает и обостряются все даже скрытые болезни. Поэтому и смертность даже не столько от самого ковида, сколько от сопутствующих заболеваний.Николай ЗайчиковНе зннаю с кем там ваш отчим лобызался или еще , что там делал но , что вы от меня хотите . Я вам не запрещаю делать прививки и у меня есть своя голова и в конце концов это моя жизнь и мое здоровье и не надо меня агитировать . Вы пока просто подопытный кролик и лет так через 5 я погляжу какие последствия будут от этой вакцины и если никаких то обязательно пойду и привьюсь .Ночной кошмарА ведь кролик Зайчиков врёт. Кузьмин с Агутиным болеют в лёгкой форме. Вот так либераст тульский Зайчиков и агитирует против прививок. Ненавязчиво так... https://www.bfm.ru/news/474355Комментировать
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