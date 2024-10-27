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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я только что закинул 10 подряд, а ты бросаешь двухочковый с сопротивлением? Передавай мне!». Леброну Джеймсу не понравились действия Руи Хатимуры

На счету форварда 32 очка, 14 подборов и 10 передач. В четвертой 12-минутке Джеймс возглавил победный рывок «Лейкерс», набрав 16 очков.

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