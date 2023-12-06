Что известно о массовом отравлении рабочих на Камчатке и кого проверяют прокуроры

Рассказываем, что известно о массовом отравлении рабочих в Камчатском крае.На Камчатке, по данным телеграмм-канала SHOT, 41 человек – строитель аэропорта в Елизове был госпитализирован с острым отравлением в больницу.
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