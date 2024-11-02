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Новости Липецка

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Более 2 млрд инвестировало в производство Елецкое предприятие ПАО «Энергия»

Более 2 млрд инвестировало в производство Елецкое предприятие ПАО «Энергия»

За два года предприятие нарастило объемы производства более чем в три раза за счет реконструкции производственных площадей и введения в эксплуатацию новых производственных корпусов, приобретения транспорта и закупку нового оборудования, приема персонала.

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