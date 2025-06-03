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ИЗВЕСТИЯ iz

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В МВД предупредили о предлагающих заработок мошенниках

В МВД предупредили о предлагающих заработок мошенниках

Мошенники под видом заработка предлагают людям набирать тексты с изображениями и похищают деньги. Об этом 3 июня проинформировали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

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