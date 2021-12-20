NASA заявило о перекрестном полете России и США к МКС в 2022 году

Межправительственное соглашение между Россией и США по поводу перекрестного полета к МКС уже существует и находится на стадии одобрения российскими властями, рассказал на пресс-конференции координатор программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.
Межправительственное соглашение между Россией и США по поводу перекрестного полета к МКС уже существует и находится на стадии одобрения российскими властями, рассказал на пресс-конференции координатор программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.
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